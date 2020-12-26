De Ligt: "İdollerimle beraber oynuyorum"

Juventus savunmacısı Matthijs de Ligt, savunmadaki takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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De Ligt: 'İdollerimle beraber oynuyorum'
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26 Aralık 2020 19:15
Juventus'un genç savunmacısı Matthijs de Ligt, savunmadaki takım arkadaşları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı genç stoper, çocukken idolü olduğu isimlerle oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

21 yaşındaki de Ligt açıklamasında; "Şanslıyım çünkü çocukken özendiğim isimlerle beraber oynuyorum. Tek eksiğim Ramos'la oynayamamak oldu. Bonucci atak başlatmada harika bir oyuncu ve onun yaptıklarını gep izliyorum. Chilleini seçimlerinde çok akıllı ondan da çok şey öğreniyorum." dedi.

Hollandalı oyuncu açıklamalarının devamında; "Günün sonunda önemli olan başkasını kopyalamak değil, kendi oyununuzu ortaya çıkarmak." dedi.



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