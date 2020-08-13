De Ligt ameliyat oldu, 3 ay yok!

Juventus'un Hollandalı defans oyuncusu Matthijs De Ligt, sezonun sona ermesinin ardından omzundan ameliyat oldu.Kasım ayından beri sık sık omzundan problem yaşadığı bilinen De Ligt'in bıçak altına yattığı ve başarılı bir operasyonun ardından yeniden çalışmalara başlayacağı günü beklediği belirtildi. 21 yaşındaki savunmacının omuz ameliyatının ardından 3 aylık iyileşme süreci geçireceği ifade ediliyor.De Ligt geçirdiği ameliyatın ardından kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.