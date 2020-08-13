De Ligt ameliyat oldu, 3 ay yok!

Juventus'un 21 yaşındaki stoperi Matthijs De Ligt, geçirdiği omuz ameliyatının ardından 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
De Ligt ameliyat oldu, 3 ay yok!
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13 Ağustos 2020 03:37
Juventus'un Hollandalı defans oyuncusu Matthijs De Ligt, sezonun sona ermesinin ardından omzundan ameliyat oldu.

Kasım ayından beri sık sık omzundan problem yaşadığı bilinen De Ligt'in bıçak altına yattığı ve başarılı bir operasyonun ardından yeniden çalışmalara başlayacağı günü beklediği belirtildi. 21 yaşındaki savunmacının omuz ameliyatının ardından 3 aylık iyileşme süreci geçireceği ifade ediliyor.

De Ligt geçirdiği ameliyatın ardından kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.





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