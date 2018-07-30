  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 30 transfer!..
  •  
    Cocu, bir ismin biletini kesti! Diğeri de yolda!

De Laurentiis'ten Ronaldo itirafı: "Ronaldo'yu bana önerdiler, almadım"

Napoli Başkanı De Laurentiis, Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
De Laurentiis'ten Ronaldo itirafı: 'Ronaldo'yu bana önerdiler, almadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 18:21
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'ten Juventus'a transfer olmasının yankıları devam ederken, Napoli Başkanı De Laurentiis'ten transfer itirafı geldi.

Mavi-beyazlı ekibin başkanı yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun Juventus'a transferi öncesi menajer Jorge Mendes'in Portekizli süpertarı kendisine önerdiğini itiraf ederek, "Ronaldo, spor dünyasının en zeki menajerine sahip. Rui Patricio transferi için onunla kahvaltı yapıyordum ve bana bir anda 'Ronaldo Real Madrid'den ayrılabilir. Bu oyunu oynamaya hazır mısın?' dedi." dedi.

"RONALDO BENİ ZENGİN Mİ EDECEK?"

Konuşmasının devamında Jorge Mendes ile konuşmasının anektodlarını aktarmaya devam eden başkan De Laurentiis, "Ronaldo beni zengin mi edecek? 100 milyon euro vereceğiz' dedim. Eğer o rakama getirse, korkacak bir şey yoktu, Ronaldo kendi maliyetini karşılardı. Ama sonra Juventus'u devreye soktu ve bedel yükseldi. Ronaldo artık belli bir yaşı geçti ve kariyerinin sonundaki bir oyuncuya böyle paralar vermek, böyle maaşlar vermek riskli." diyerek sözlerini sonlandırdı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için