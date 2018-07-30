De Laurentiis'ten Ronaldo itirafı: 'Ronaldo'yu bana önerdiler, almadım'

"RONALDO BENİ ZENGİN Mİ EDECEK?"

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'ten Juventus'a transfer olmasının yankıları devam ederken, Napoli Başkanıtransfer itirafı geldi.Mavi-beyazlı ekibin başkanı yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun Juventus'a transferi öncesi menajer Jorge Mendes'in Portekizli süpertarı kendisine önerdiğini itiraf ederek,' dedi." dedi.Konuşmasının devamında Jorge Mendes ile konuşmasının anektodlarını aktarmaya devam eden başkan De Laurentiis,diyerek sözlerini sonlandırdı.