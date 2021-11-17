De Jong, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor!

Barcelona'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Frenkie de Jong'un, mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.



İspanyol basını, Katalan yönetiminin Hollandalıyı satarak ciddi bir bonservis elde etmeyi planladığını aktardı.



Barcelona'nın yeni Teknik Direktörü Xavi'nin oyuncuyu beğendiği ve 24 yaşındaki Hollandalının satışına sıcak bakmadığı ifade edildi.



Ayrıca, De Jong'un da Barcelona'da mutlu olduğu ve ayrılmak istemediği belirtildi.



Oyuncu, 2019 yılında Ajax'tan bonuslarla birlikte 86 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tutmuştu.



De Jong, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 13 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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