De Jong, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor!

La Liga ekiplerinden Barcelona, kaynak yaratmak için satmayı düşündüğü orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un takımdan ayrılmayı düşünmediği ileri sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
De Jong, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 16:00
Barcelona'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Frenkie de Jong'un, mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

İspanyol basını, Katalan yönetiminin Hollandalıyı satarak ciddi bir bonservis elde etmeyi planladığını aktardı.

Barcelona'nın yeni Teknik Direktörü Xavi'nin oyuncuyu beğendiği ve 24 yaşındaki Hollandalının satışına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ayrıca, De Jong'un da Barcelona'da mutlu olduğu ve ayrılmak istemediği belirtildi.

Oyuncu, 2019 yılında Ajax'tan bonuslarla birlikte 86 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

De Jong, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 13 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.