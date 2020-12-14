De Gea: 'Şampiyon olabiliriz'

İngiltere Premier Lig'de 1 maç eksiği ve 20 puanla 8. sırada yer alan Manchester United'da kaleci David de Gea, bu sezonki şampiyonluk şansları için değerlendirmelerde bulundu.



"BUNU HAYAL ETMELİYİZ"



Takım olarak Premier Lig'de zafere ulaşacaklarına inanmaları gerektiğini belirten İspanyol filebekçisi, "Bu yıl birçok takım Premier Lig'i kazanmak için mücadele ediyor. Biz de kazanabileceğimize ve başarabileceğimize inanmalı, bunu hayal etmeliyiz" dedi.



"ÇOK GARİP BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"



Sezonun garip geçtiğini söyleyen David de Gea, "Çok garip bir sezon geçiriyoruz. Üst sıralar için savaşan çok takım var, bu yüzden her maçta çok konsantre olmamız ve şampiyonluğu almaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



