De Gea, La Liga'ya dönmeye yakın!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşamayan David De Gea, Real Betis ile anlaşmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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De Gea, La Liga'ya dönmeye yakın!
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10 Kasım 2023 18:49
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşamayan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki İspanyol kaleci David De Gea için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

İspanyol basınında yer alan habere göre; De Gea, La Liga ekibi Real Betis ile büyük ölçüde anlaştı. 

İki taraf arasında son detayların konuşulduğu belirtilirken, De Gea'nın 12 yıl aradan sonra tekrardan La Liga'ya dönmeye çok yakın olduğu ifade edildi. 

1.5 YILLIK ANLAŞMA 

Haberde, transfer anlaşmasının tamamlanması halinde De Gea'nın 1.5 yıllık imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Manchester United'da 58 karşılaşmaya çıkan İspanyol file bekçisi, bu karşılaşmalarda 61 gol yerken, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

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