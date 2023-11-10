De Gea, La Liga'ya dönmeye yakın!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşamayan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki İspanyol kaleci David De Gea için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; De Gea, La Liga ekibi Real Betis ile büyük ölçüde anlaştı.



İki taraf arasında son detayların konuşulduğu belirtilirken, De Gea'nın 12 yıl aradan sonra tekrardan La Liga'ya dönmeye çok yakın olduğu ifade edildi.



1.5 YILLIK ANLAŞMA



Haberde, transfer anlaşmasının tamamlanması halinde De Gea'nın 1.5 yıllık imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Manchester United'da 58 karşılaşmaya çıkan İspanyol file bekçisi, bu karşılaşmalarda 61 gol yerken, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.





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