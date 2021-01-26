De Gea: 'Fırsat bizim elimizde ve kaçırmamalıyız'

Manchester United, Ferguson dönemi sonrasında ilk kez şampiyonluk için taraftarlarına umut veriyor. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de 40 puanla ezeli rakibi City'nin 2 puan önünde lider konumunda yer alıyor.



Tecrübeli İspanyol kaleci David de Gea, takımının son durumunu değerlendirdi.



"BU FIRSATI KAÇIRAMAYIZ"



30 yaşındaki de Gea açıklamasında; "Takıma liderlik etmeye çalışıyorum. Uzun süredir bu takımdayım ve birçok maç oynadım. Bence en önemli şey sahada kazanılan deneyimi göstererek takıma yardımcı olmaya çalışmak. Bu takımla büyük kupalar kazanma tecrübem var. Bu yıl yine şansımız var, bu fırsatı kaçıramayız." dedi.



David de Gea, bu sezon Manchester United formasıyla 22 resmi maça çıktı. İspanyol kaleci bu maçlarda 30 gol yerken, mücadelelerin 7'sinde kalesini gole kapattı.



