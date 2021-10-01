De Colo: 'Koçun istediklerini anlamalıyız'

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando De Colo, THY EuroLeague'in ilk haftasında Kızılyıldız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



"Birlikte mücadele etmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz' diyen Nando De Colo "Hepimiz ilk EuroLeague maçı için, özellikle de taraftarlarımızla buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Şu anda önemli olan, hafta boyunca idmanlarda çalıştığımız her şeyi parkeye yansıtabilmek olacak." dedi.



Fransız yıldız, "Koçumuzun bizden istediklerini anlamalı, birlikte mücadele etmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz. Rakibimizin sert bir ekip olduğunu biliyoruz ancak onların enerjisine cevap verebilmeli ve kendi oyunumuzu oynayabilmeliyiz." diye konuştu.



