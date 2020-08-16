De Bruyne: 'Her yıl aynı hikaye!'

Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'a 3-1 ile elenen Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'den isyan kokan açıklamalar geldi.



Karşılaşmanın ardından konuşan Belçikalı oyuncu, her yıl aynı hikayeyi yaşadıklarını, çok iyi bir takım olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi'ni bir türlü kazanamamalarına değindi. De Bruyne açıklamasında, "Yıl farklı ama aynı şeyler oluyor. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Fantastik bir takımız ama bir çok hata yapıyoruz. Her sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız oluyor fakat kazanamıyoruz. Bunun sebeplerini kendi içimizde aramalı ve çözmeliyiz" diye konuştu.



Karşılaşmanın 57. dakikasında eşitliği getiren golü atan De Bruyne aynı zamanda David Silva'nın son maçına çıkışının ardından kaptanlık pazubandını da takmıştı.



De Bruyne bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 22 asist ve 14 gol ile oynamış ve kariyerinin en verimli sezonlarından birini sergilemişti.



