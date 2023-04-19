Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox, NBA'de 'Yılın en Clutch Oyuncusu' ödülünü kazanan isim oldu.



Fox, NBA tarihinde ilk kez verilen ödülü, diğer iki finalist olan Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan ve Miami Heat forveti Jimmy Butler'ı geride bırakarak kazanmayı başardı.



Fox 91 birincilik oyu alırken, ikinci sıradaki Butler 1 birincilik, 24 ikincilik ve 27 üçüncülük oyu aldı.



New York Knicks guardı Jalen Brunson ve Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid ise ilk 5'te yer alan diğer isimler oldular.



Fox, sezonun büyük bölümünde son çeyreklerde toplam en çok sayı bulan isimdi.





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