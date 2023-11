NBA'de normal sezon ve Sezon İçi Turnuvası heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan karşılaşmalarla sürdü.



KNICKS 120-99 WIZARDS



New York Knicks, Capital One Arena'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında Washington Wizards'ı 120-99 mağlup etti.



Jalen Brunson 32 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle Knicks'in en iyi oyuncusu oldu. Immanuel Quickley benchten gelerek etkileyici bir performans sergiledi ve maçı 27 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle tamamladı.



Kyle Kuzma, Wizards'ın en skorer ismi olurken, 19 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı. Deni Avdija 18 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı.



BUCKS 130-99 HORNETS



Milwaukee Bucks, Spectrum Center'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuva Grup Maçında Charlotte Hornets'ı 130-99 mağlup etti.



Yedi oyuncusunun çift haneli sayı kaydettiği Bucks'ta Damian Lillard 27 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle başı çeken isim oldu. Malik Beasley 20 sayı ve 3 asist kaydetti.



LaMelo Ball maçı 37 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Miles Bridges, sezondaki ilk maçını 17 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.



76ERS 126-116 HAWKS



Philadelphia 76ers, State Farm Arena'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında Atlanta Hawks'ı 126-116 mağlup etti.



Joel Embiid 32 sayı, 8 asist, 7 ribaund, 2 top çalma ve bir blokla 76ers'a liderlik etti. Tobias Harris ise 29 sayı, 10 ribaundluk double-double'ıyla onu takip etti.



Trae Young, Hawks'ta 22 sayı, 13 asistle double-double'a imza attı. Jalen Johnson 18 sayı, 10 ribaund, iki asist, üç blok ve bir top çalma kaydetti.



CAVALIERS 108-100 PISTONS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da NBA Sezon İçi Turnuva Grup Maçında Detroit Pistons'ı 108-100 mağlup etti.



Darius Garland 28 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle Cavaliers'a liderlik etti. Evan Mobley ve Max Strus 18'er sayı kaydettiler.



Cade Cunningham, Pistons adına 20 sayı, 8 asist ve 5 ribaund kaydetti. Isaiah Stewart ve Kevin Knox 11'er sayı ve 10'ar ribauntla oynadılar.



KINGS 129-120 SPURS



Sacramento Kings, AT&T Center'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuva Grup Maçında San Antonio Spurs'ü 129-120 mağlup etti.



De'Aaron Fox 43 sayı, 8 ribaund, 7 asistle Kings'e liderlik etti. Domantas Sabonis 27 sayı, 14 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Zach Collins, Spurs'te 28 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı. Victor Wembanyama 27 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



CELTICS 108-105 RAPTORS



Boston Celtics, Scotiabank Arena'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuva Grup Maçında ev sahibi Toronto Raptors'ı 108-105 mağlup etti.



Jaylen Brown 23 sayıyla Celtics'e liderlik etti. Jayson Tatum 17 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Pascal Siakam 23 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle maçı tamamlarken, Dennis Schröder 23 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynadı.



PELICANS 115-110 NUGGETS



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında konuk Denver Nuggets'ı 115-110 mağlup etti.



Zion Williamson 26 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 2 blokla Pelicans'a liderlik etti. Jonas Valanciunas ise 22 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynadı.



Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 16 ribaund, 18 asist ve 1 blokla mücadele etti. Christian Braun 25 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynadı.



MAGIC 103-97 BULLS



Orlando Magic, United Center'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında ev sahibi Chicago Bulls'u 103-97 mağlup etti.



Franz Wagner 21 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla Magic'e liderlik etti. Jonathan Isaac 18 sayı, 9 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Bulls'ta Zach LaVine 34 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti. DeMar DeRozan 23 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



LAKERS 107-95 TRAIL BLAZERS



Los Angeles Lakers, Moda Center'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 107-95 mağlup etti.



LeBron James, 35 sayı, 5 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla Lakers'ı galibiyete taşıdı. Anthony Davis 16 sayı, 14 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 5 blokla oynadı.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 24 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı. DeAndre Ayton 17 sayı, 12 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Shaedon Sharpe ise 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 10 top kaybıyla maçı tamamladı.



SUNS 131-128 JAZZ



Phoenix Suns, Vivint Arena'da düzenlenen NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında ev sahibi Utah Jazz'i 131-128 mağlup etti.



Suns'ta Kevin Durant 38 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle maçın en skoreri oldu. Devin Booker 24 sayı, 4 ribaund ve 15 asistle oynadı.



Jazz'de Jordan Clarkson 37 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynadı. Lauri Markkanen 21 sayı, 2 ribaund ve 2 blok üretti.



CLIPPERS 106-100 ROCKETS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da oynanan NBA Sezon İçi Turnuvası Grup Maçında konuk Houston Rockets'ı 106-100 mağlup etti.



Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 5 top çalmayla takımın lideri oldu. James Harden 24 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle, Paul George ise 23 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün 23 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Jalen Green ise 20 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.





