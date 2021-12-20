DÇM uygulaması nedir, DÇM işlemleri bankalarda nasıl yapılır

Dövize çevrilebilir mevduat yeni açıklanan ekonomi paketinin ardından en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında geldi. Türkiye'de artık dövize çevrilebilir mevduat üzerinden TL mevduatına Kur farkı modelinin getirildiği açıklandı. Peki dövize çevrilebilir mevduat nedir? Dövize çevrilebilir mevduat DÇM uygulaması nasıl yapılır? merak ediliyor.Dövize çevrilebilir mevduat konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalaru şu şekilde:Dışarıdan döviz girişini teşvik etmek amacıyla Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) hesapları ilk kez 1967 yılında açılmıştı.O tarihlerde yurtdışındaki işçiler ve ihracatçılar ilk hesapları açar ve toplamı 3,5 milyar doları bulan döviz Türkiye'ye gelir. DÇM'lerin para arzı artışına ve enflasyonun hızlanmasına neden olmaya başladıkları değerlendirilir ve kullanımına sınırlandırmalar getirilir.Ancak 1977 yılının ilk aylarından sonra yeni hesap açılması çok yavaşlamaya başlayınca TCMB ve bankalar, eski DÇM'lerin vadesi gelenlerinin paralarını geri ödemede zorlanmaya başlarlar.Sonunda sistem 1978 yılında bitirilir. Bu borçlar, 1981 yılından sonra devlet tarafından üstlenilir.