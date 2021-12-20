DÇM uygulaması nedir, DÇM işlemleri bankalarda nasıl yapılır

Yapılan açıklamanın ardından Kur farkı modeli ile birlikte Dövize Çevrilebilir Mevduat dönemine girildi. DÇM ile birlikte bundan böyle hesap sahiplerine dövizli işlem hakkı tanındığı belirtildi.

20 Aralık 2021 23:38
DÇM uygulaması nedir, DÇM işlemleri bankalarda nasıl yapılır
Dövize çevrilebilir mevduat yeni açıklanan ekonomi paketinin ardından en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında geldi. Türkiye'de artık dövize çevrilebilir mevduat üzerinden TL mevduatına Kur farkı modelinin getirildiği açıklandı. Peki dövize çevrilebilir mevduat nedir? Dövize çevrilebilir mevduat DÇM uygulaması nasıl yapılır? merak ediliyor.
Dövize Çevrilebilir Mevduat hesapları Türkiye'ye piyasalarına döviz teşvik etmek için yapıldığı ifade ediliyor.

DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT NASIL YAPILIR?

Dövize çevrilebilir mevduat konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalaru şu şekilde: "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak, nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirleri başlıklarıyla ifade etmek istiyorum. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT (DÇM NEDİR?) TÜRKİYE'DE NE ZAMAN UYGULANMIŞTI?

Dışarıdan döviz girişini teşvik etmek amacıyla Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) hesapları ilk kez 1967 yılında açılmıştı.

O tarihlerde yurtdışındaki işçiler ve ihracatçılar ilk hesapları açar ve toplamı 3,5 milyar doları bulan döviz Türkiye'ye gelir. DÇM'lerin para arzı artışına ve enflasyonun hızlanmasına neden olmaya başladıkları değerlendirilir ve kullanımına sınırlandırmalar getirilir.

Ancak 1977 yılının ilk aylarından sonra yeni hesap açılması çok yavaşlamaya başlayınca TCMB ve bankalar, eski DÇM'lerin vadesi gelenlerinin paralarını geri ödemede zorlanmaya başlarlar.

Sonunda sistem 1978 yılında bitirilir. Bu borçlar, 1981 yılından sonra devlet tarafından üstlenilir.

DÖVİZ NEDİR?

Döviz kelime anlamı olarak şöyle açıklanmaktadır: "Ülkelerarası ödemelerde kullanılabilen para, çek ve poliçe gibi her türlü ödeme aracı."

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