DC dünyasında geçecek yeni oyun, hayranları sevindirmeyebilir!

Özellikle Batman evrenini çok büyük oranda geliştirmesi beklenen birçok oyunla karşımıza çıkacak olan ve 2022 yılını dolu dolu geçirmesi beklenen Warner Bros cephesinden ilginç bir dedikodu geldi. 2022 yılı için piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir Batman oyunu mevcut. Ancak oyun, DC hayranlarını pek de memnun etmeyebilir.



Yeni DC oyunu bir yarışı oyunu olabilir



DC çizgi romanlarını ve sinematik evrenini sevenler için 2022'nin adeta cennet gibi bir yıl olacağını söylemek heralde hata olmaz. PH Collective tarafından geliştirilen DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, MultiVersus tarafından geliştirilen ve Smash-tarzı oynanış barındıracak olan Multiversus, herkesin merakla beklediği Suicide Squad: Kill The Justice League, Monolith'in ellerinden piyasaya sürülecek olan Wonder Woman oyunu derken liste uzayıp gidiyor.



Üstelik bu yapımlara firmanın yeni MMO'su DC Heroes And Villains, The Wolf Among Us 2 ve Batman Arkham serisinin de efsane yaratıcısı Rocksteady'nin geliştirdiği Gotham Knights da dahil olacak.



DC dünyası bu yılı geniş bir oyun skalasıyla geçirmeye hazırlanırken, DC Entertainment cephesinden yeni bir haber geldi. Buna göre hayranların oldukça uzun süredir beklediği Batman oyunu, tıkı Re-Volt ve Hot-Wheels gibi bir yarış oyunu olacak.



Oyunda Batman'in klasik Batmobil aracı, aynı şekilde modelin 70'lere özel nostaljik versiyonu, Cars filminden konuk araçlar gibi birçok opsion bulunacak. Hali hazırda 'Batwheels' adı verilen bu koleksiyon, süper-kahraman severlerin beğenisine model araç olarak sunulmuştu. Bu anlamda 2022 yılında DC evreninde, özellikle küçük yaştaki hayranları da mutlu etmeye yönelik yapımlar geleceğini söylemek yanlış olmaz.



Peki sizler çok yakında duyurulması beklenen yeni Batman oyunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Batwheels başarılı bir yapım olabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.



