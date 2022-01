Days Gone yapımcısından oyuna dair şaşırtan itiraf!

Sony PlayStation 4 için piyasaya sürülen ve geçtiğimiz yıl içerisinde PC oyuncularının da beğenisine sunulan Days Gone, Sony PlayStation tarihinin en tartışmalı yapımlarından biri olmuştu. Oyun kimi kesim tarafından çok sevilse de Sony'nin yönetim kadrosu da dahil olmak üzere büyük bir kitle tarafından yapıma burun kıvrıldı. Oyunun baş yapımcısı ve eski Sony çalışanı Jeff Ross, oyunun neden hayal kırıklığı yaşattığını açıkladı.



Days Gone yapımcısı, yaptığı hataları kabul etti



PS4'ün ömrü boyunca, Sony tarafından birkaç adet AAA kalitesinde aksion-macera oyunu piyasaya sürüldü. Yeni nesil God of War, Uncharted 4 ve Horizon: Zero Down gibi hem inceleme sitelerinden hem de oyunculardan oldukça olumlu geri dönüşler alan birçok yapım Sony PlayStation yapımcılarını ve oyuncuları mutlu etti.



Bu yapımlar arasından en çok eleştiri alan ve oyuncuları en çok kutuplaştıransa 2019 yılında piyasaya sürülen aksiyon – hayatta kalma türündeki Days Gone oldu. Oyun Sony'yi öyle tatmin etmedi ki oyunun baş yapımcısı Jeff Ross ile yollarını ayırmaya karar verdi. Ross, bu hafta USAToday ile bir röportaj gerçekleştirdi ve yapıma dair öz eleştirilerde bulundu.



USAToday ile konuşan Ross, oyundaki bölüm sonu canavarlarının (boss dövüşleri) çoğunlukla çok kötü tasarlanmış olduğunu itiraf etti. Oyundaki son bölüm sonu dövüşlerinden biri olan Skizzo'yu ise farklı bir kenara alan Ross, bu dövüşün adeta 'berbat' olduğunu ve kendisini de hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



Ekibinin karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin, atmosferi koruyabilmek için yapay zekadan feragat etmeleri olduğunu da söyledi. Oyun, tasarım döneminde sadece karakterin görebildiği kısımlara ateş edilebecek şekilde tasarlandığını, ancak bu fikirden vazgeçmek zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.



Peki sizler Days Gone hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun gereğinden daha fazla mı eleştiriliyor yoksa Sony tepkisinde haklı mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



(Kaynak: shiftdelete.net)