Davy Klaassen'in yeni takımı belli oldu!

Transferde adı Beşiktaş ile geçen Davy Klaassen'in Everton'a transfer olmak üzere Werder Bremen ile anlaştığı öne sürüldü.Bild'de yer alan haberde; Werder Bremen'in Davy Klaassen'e yıllık net3.5 milyon euro ödeyeceği ve 4 yıllık sözleşmeye imza attıracağı belirtildi. Ayrıca, Werder'in Everton'a 12 milyon Euro'su peşin olmak üzere toplam 15 milyon Euro bonservis ödeyeceği bilgisi de verildi.Everton'ın toplam 27 milyon Euro ödeyip sadece 7 maçta oynatabildiği Klaassen için Werder'in Delaney'in satışından gelen 20 milyon Euro'luk bütçeyi kullandığı kaydedildi.Davy Klaassen'in Werder Bremen'i tercihinde kulübün oynamayı tercih ettiği hücum futbolunun da önemli etkisinin bulunduğu notu düşüldü.Ajax altyapısından yetişen ofansif orta saha Davy Klaassen, kırmızı beyazlı formayla 3 lig şampiyonluğu kazandı. Ajax'ın 2017'de UEFA Avrupa Ligi finali oynamasında önemli etkisi olan Klaassen, Hollanda Milli Takımı'na kadar yükseldi. O performansının etkisiyle Klaassen, 27 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olmuştu. Hollandalı 10 numara, İngiltere'de forma şansı bulmakta çok zorlanmıştı.