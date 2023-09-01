Davy Klaassen Inter yolunda

Inter, Ajax forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Davy Klaassen Inter yolunda
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01 Eylül 2023 10:32
Avrupa'da transfer döneminin son gününde Inter, Ajax'ın yıldız oyuncusunu transfer etmeye çok yakın.

BEDELSİZ GİDECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna katmak üzere Milano'ya getirdi ve 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere.

Haberin devamında ise Inter'in bu transfer için Ajax'a bonservis ödemeyeceği de söylendi.

BEŞİKTAŞ'LA ADI GEÇİYORDU

Transfer döneminin başında adı sıklıkla Beşiktaş ile anılsa da bu transfer gerçekleşmedi ve Davy Klaassen, İtalya'ya transfer olmak üzere.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 46 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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