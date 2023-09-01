Davy Klaassen, Inter'e imza attı

Inter, Ajax forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Davy Klaassen, Inter'e imza attı
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01 Eylül 2023 21:45
Avrupa'da transfer döneminin son gününde Inter, Ajax'ın yıldız oyuncusunu transfer etti.

Inter, 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna kattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Inter'in bu transfer için Ajax'a bonservis ödemeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'LA ADI GEÇİYORDU

Transfer döneminin başında adı sıklıkla Beşiktaş ile anılsa da bu transfer gerçekleşmedi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 46 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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