Davy Klaassen'de son karar Santos'un

Inter forması giyen Davy Klaassen, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Davy Klaassen, İtalya Serie A ekibi Inter'in yolunu tutmuştu.
HABER YOLLADI
Hollandalı merkez orta saha, Çizme ekibinde mutlu değil... Sezon sonunda bitecek olan kontratındaki opsiyonu uzatmama kararı alan 31 yaşındaki futbolcunun, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği ifade edildi.
Siyah-Beyazlılar'ın ise oyuncuyla ilgili olarak kararı teknik direktör Fernando Santos'a bıraktığı ve onun vereceği karara göre hareket edeceği kaydedildi.
18 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
Sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Davy Klaassen, İtalya Serie A ekibi Inter'in yolunu tutmuştu.
HABER YOLLADI
Hollandalı merkez orta saha, Çizme ekibinde mutlu değil... Sezon sonunda bitecek olan kontratındaki opsiyonu uzatmama kararı alan 31 yaşındaki futbolcunun, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği ifade edildi.
Siyah-Beyazlılar'ın ise oyuncuyla ilgili olarak kararı teknik direktör Fernando Santos'a bıraktığı ve onun vereceği karara göre hareket edeceği kaydedildi.
18 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.