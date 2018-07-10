Davor Suker: "VAR kararlarını tartışmanın anlamı yok"

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Fransa'ya 4-2 mağlup ederek 2. tamamladıkları Dünya Kupası'nın ardından gururlu olduklarını söyledi.



Suker, "Artık herkes, Hırvatistan'ın yüreği büyük oyunculara sahip olan küçük bir ülke olduğunu biliyor. Takım ile gurur duyuyorum. Penaltı? VAR ile karar verildi, tartışmaya gerek yok. Bugün bizi yakaladı, yarın belki Fransa'yı yakalar" ifadelerini kullandı.



