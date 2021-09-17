Davor Suker Beşiktaş'a hayran kaldı

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın davetlisi olarak siyah-beyazlı takımın Borussia Dortmund karşılaşmasını izleyen Davor Suker, Beşiktaş'ı çok beğendiğini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Davor Suker Beşiktaş'a hayran kaldı
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17 Eylül 2021 14:13
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı karşılaşmayı Vodafone Park'tan sürpriz bir misafir takip etti.

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Dortmund maçını, Hırvatistan Futbol Federasyonu eski başkanı Davor Suker de tribünden izledi.

Siyah beyazlıların yöneticilerinden Erdal Torunoğulları'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldiği ifade edilen Suker, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ı çok beğendim. Tam bir Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadılar" dedi. 

 

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