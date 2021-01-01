Davis'in sakatlık raporu güncellendi, 4 hafta yok

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, takımın yıldızı Anthony Davis'in kalf zorlanmasından ötürü dört haftalık bir süre kadro dışı kalmasının beklendiğini söyledi.



Davis'in Perşembe günü takım doktorları tarafından yeniden değerlendirildiği bildirildi ve yıldız oyuncunun revize edilen iyileşme programında, parkelere dönmeden önce rehabilitasyon ve antrenmanlara katılma süreci bulunuyor.



Daha önce iki maçı kaçıran 27 yaşındaki süperstar, 14 Şubat'ta Denver Nuggets karşısında oynanan maçta sakatlığını ağırlaştırmıştı ve başlangıçta iki-üç haftalık bir süre kenarda kalması bekleniyordu.



Davis bu sezon 23 maçta 22.5 sayı, 8.4 ribaund, 1.8 blok ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalıyor.



