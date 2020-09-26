Davis'in bu gece oynaması "şüpheli", LeBron'un "muhtemel"

Los Angeles Lakers, bu geceki Denver Nuggets karşısında oynadığı Batı Finalleri serisi 5. maçı öncesinde sakatlık raporunu yayınladı.



Anthony Davis, bir önceki maçın sonlarında sol ayak bileği burkulması geçirdikten sonra şüpheli durumda gözükürken, süperstar takım arkadaşı LeBron James'in sağ kasığında ağrı olmasına rağmen oynamasının muhtemel olduğu kaydedildi.



Davis ve James'in önemli gözükmeyen bu sakatlıklarının, Lakers'ın Finallere gitme şansını engelleyip engellemeyeceği ise henüz belli değil.



5. maçtan önce birkaç küçük sakatlık notu daha görüldü. Alex Caruso (ağrıyan sağ el bileği) ve Danny Green'in (sol yüzük parmağında volar plaka sakatlığı) oynamalarının beklendiği açıklandı.



Lakers'ın Houston Rockets'a karşı oynadığı Batı Konferansı yarı final serisinin 2. maçından bu yana forma giymeyen Dion Waiters'ın ise, sol kasık ağrısı nedeniyle şüpheli durumda olduğu da eklendi.



