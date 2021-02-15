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Davis'in aşil sakatlığı ağırlaşınca, maçı terk etti

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, dün geceki Denver Nuggets karşılaşmasında aşil tendonunda gerilme olduğundan ötürü, maçı terk etmek durumunda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, dün geceki Denver Nuggets karşılaşmasında aşil tendonunda gerilme olduğundan ötürü, maçı terk etmek durumunda kaldı.

Lakers ekibi teşhisi ikinci yarıda açıkladı ve Davis'e bugün içinde bir MR çekileceği belirtildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Davis'in aşil tendonundaki tendonozu ağırlaştırdığını ve şişlik bulunduğunu bildirdi. Lakers yıldızı, ikinci çeyrekte sakatlık geçirdikten sonra bir daha oyuna geri dönmedi.

Davis, sakatlığı Nuggets pivotu Nikola Jokic'in yanından çembere doğru giderken yaşadı. Lakers daha sonra faul yaparak Davis'in ilk yarının bitimine 2:36 kala oyundan çıkabilmesini sağlamış oldu ve AD ise kendi başına dikkatlice soyunma odasına doğru yol aldı: 

Davis maçtan sonra, tendonu yırtıp yırtmadığı sorulduğunda, muhabirlere şunları söyledi:

"MR'dan öğreneceğimiz için, onu beklememiz gerekiyor. Açıkçası doktorlar hiçbir şeyi eksik bırakmak veya olmayan bir şeyi söylemek istemiyorlar. Bir sorun yok gibi gözüktüğünü söylüyorlar, ancak yine de MR ile durumdan emin olmamız lazım."

Lakers yıldızı, kronik bir tendon hastalığı olan sağ aşil tendonozu teşhisi ile, geçtiğimiz hafta iki maç kaçırmıştı ve dün geceki karşılaşma, sakatlık sonrası oynadığı ikinci maçıydı.

AD, sezonda 22.9 sayı, 8.6 ribaund, 3.1 asist ve 1.9 blok ortalamalarıyla oynuyor.


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