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Davis: "Westbrook ile yaptığı top kayıpları hakkında konuştuk"

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, takımın Russell Westbrook ile top kayıplarını azaltmaya yardımcı olma umuduyla konuştuğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, takımın Russell Westbrook ile top kayıplarını azaltmaya yardımcı olma umuduyla konuştuğunu söyledi.

Maç başına 5.3 top kaybıyla ligde bu alanda zirvede bulunan Russ, bu sezon kariyerinin en yüksek miktarı olan 438'e ulaşma hızında ilerliyor.

Davis, bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Top kayıplarını azaltmasına yardımcı olmak adına, bizden görmek istedikleri hakkında konuştuk."

Lakers, zaman zaman kadroda topu elinde tutmayı seven iki oyun kurucusu LeBron James ve Westbrook'un durgun hücumları tarafından sekteye uğruyor. James'in karın ağrısı nedeniyle son dört maçı kaçırmasıyla, Westbrook, bu süre zarfında maç başına ortalama 6.25 top kaybı yapmış durumda.


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