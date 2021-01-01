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Davis, Warriors'ı artık daha iyi anlıyor: "İkinci kez kazanmak çok zor!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, arka arkaya şampiyonluk kazanmanın çok zor olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle Golden State Warriors'ı takdir ettiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, arka arkaya şampiyonluk kazanmanın çok zor olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle Golden State Warriors'ı takdir ettiğini belirtti.

Davis, ESPN'den Rachel Nichols'a katıldı ve Lakers ile üst üste ikinci şampiyonluğu kazanma çabaları ile, Golden State hanedanı hakkındaki fikrinin nasıl değiştiğini paylaştı:

"Herkes şampiyon olmak ister. İşin en zor kısmı bu. Şimdi, sezonda bir şampiyon konumunda olduğunuzda, onları gerçekten takdir ediyorsunuz. Başardıkları şey, zordu. Tekrar şampiyonluk kazanmak gerçekten çok zor.

Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'ın üst üste üç kez şampiyon olduğu zamanlarda bile, özellikle de tüm ligdeki herkesin hedef tahtasında olduklarını bilerek yaptıkları da gerçekten zordu. Herkes size karşı en iyi oyununu ortaya koymaya çalışıyor."


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