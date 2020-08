Davis ve Kuzma'dan, boykot kararına destek!

Los Angeles Lakers oyuncuları Anthony Davis ve Kyle Kuzma, NBA oyuncularının dün gece planlanan üç playoff maçını boykot etme kararını desteklediler.



Davis ve Kuzma, Wisconsin'de polis memurları tarafından arabasına yaklaşırken birçok kez vurulan ve şu anda belden aşağısı felç olan Jacob Blake için de adalet talep etti.



Davis gazetecilere şunları söyledi:



"Jacob Blake için adalet istiyoruz. İyi olan şey, kararlı olması ve hayatta kalmasıdır, ancak bu kabul edilemez. O ve mağdur olan herkes için konuşmaya ve adaleti bulmaya devam ediyoruz. Bu durum, sosyal adaletle ilgili her durumda sınırları zorlamaya devam ediyor ve durmuyor."



Kuzma ise şu ifadeleri kullandı:



"Bunca yıldan sonra, bu ülkede korkunç bir durumun içindeyiz. Bir adamın polisler tarafından çocuklarının önünde silahsız olarak yedi kez vurulması, çocuklarının muhtemelen hayatlarının geri kalanında bunu hatırlayacak olmaları, korkunç bir şey. Sadece benim için değil, bu ülkedeki her Afroamerikalı ve her azınlık için. Toplum olarak bunu değiştirmek, uğraşmaya devam etmemiz gereken bir şey."