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Davis ve Jimmy Kimmel, açlıkla mücadelede 262 bin dolar toplamayı başardılar!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis ve TV sunucusu Jimmy Kimmel, NBA 2K turnuvasında açlıkla mücadele etmek adına 262.000 dolar topladılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis ve TV sunucusu Jimmy Kimmel, NBA 2K turnuvasında açlıkla mücadele etmek adına 262.000 dolar topladılar.

Davis, Kimmel, Ronnie 2K ve Kimmel'un TV partneri Guillermo, Amerika'nın en büyük açlık yardım kuruluşu olarak hizmet veren Feeding America için çeyrek milyon dolardan fazla para toplamayı başardılar.

Chicago'nun en tehlikeli mahallelerinden birinde büyüyen Lakers yıldızı, yiyecek ve su gibi kaynaklar olmadan büyümenin nasıl bir şey olduğunu bildiği için, toplumuna her zaman geri veriyordu.

Davis ve Lakers, 30 Temmuz'da basketbola geri dönecek ve "bubble" ortamında, Orlando'da oynayacaklar. Lakers, takım Batı Konferansı içinde ilk sırada yer aldığı için, 2020 şampiyonluğunun en favori takımlarından.


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