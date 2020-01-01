"Davis ve Adebayo, Giannis'in kararını bekliyor!" iddiası

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun "süpermaksimum" kontrat uzatmasına ilişkin kararını bekliyor.



Davis şu anda serbest bir oyuncu, ancak Lakers ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.



Windhorst'a göre, Antetokounmpo'nun supermax uzatma kontratı ile ilgili kararı, Davis'in yeni sözleşmesinin süresini etkileyebilir:



"Sanırım Giannis'in ne yaptığını görmek için imza atmak için bekleyen iki yıldız oyuncu var. Biri Anthony Davis. Lakers ile tekrar anlaşacak, ancak Giannis için olmasa da 1+1 anlaşması olan biri olarak, Lakers'a bir şans vermek adına, sözleşmesinin yapılandırılma şeklini değiştirebilir. Çünkü LeBron şu anda bunu yapıyor.



Diğeri de Bam Adebayo. Adebayo bir maksimum kontrat imzalarsa, Heat'in maaş yeri kalmayacak. Ama bir yıl beklerse, kalacak."



Antetokounmpo, bu ölü sezonda Milwaukee Bucks ile 228 ila 240 milyon dolar arasında bir değerde supermax sözleşme uzatması almaya hak kazanmıştı. Bunu reddederse, 2021'de serbest oyuncu olacak.



