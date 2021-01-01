Davis: "Umarım doktorlar 6. maçta oynamama izin verir"

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, kasık sakatlığından iyileşmekte olduğunu, ancak Phoenix Suns'a karşı oynanan serinin 6. maçında oynayıp oynamayacağına Lakers sağlık personelinin karar vereceğini belirtti.



Davis, muhabirlere şunları söyledi:



"Umarım yaptığım tüm rehabilitasyon ve tedaviler işe yarar ve doktorlar oynamama izin verir. İstediğimiz bu. Maça kadar olan süreçte daha yoğun tedavi göreceğim ve maç öncesinde de doktorlarla konuşacağım. Umarım her şey oynamama izin vermeleri için yeterli düzeyde olur. Umduğumuz da bu."



Davis ayrıca 4. maçtaki kasık sakatlığının, 3. maçta sol dizini esnetmesinin bir sonucu olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.



Davis'in oynamadığı 5. maçta, Suns ekibi farklı bir galibiyet almış ve seride 3-2 öne geçmişti.



