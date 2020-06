Davis: "Üçkağıtçı Fisher'ı Knicks koçu yaptılarsa, beni de yapmalılar"

Eski NBA oyuncusu Baron Davis, New York Knicks'in koçluk işini istediğini söyledi ve eski Knicks koçu Derek Fisher'a laf attı.



2014 yılınd Mike Woodson'ı görevden aldığından beri, Knicks'in beş farklı koçu oldu. Bu denli yüksek miktarda koçluk değişimi ve takım başarısı eksikliği nedeniyle, eski Knicks oyuncusu Davis, bu işi devralmak istiyor.



New York'ta (2011-12) sadece bir sezon oynamasına rağmen, Davis, Twitter'dan ekibin Tom Thibodeau gibi "dinozorlar" yerine modern bir başantrenör alınmasına dair bir yoruma cevap verdi. Aynı zamanda Davis, NBA veteranı ve eski Knicks koçu Derek Fisher'a "üçkağıtçı" yakıştırmasını yaptı:



"İşi ben alırım. Derek Fisher'a vermişlerdi ve o bir üçkağıtçı."



Fisher, 18 yıllık NBA kariyeri sona erer ermez, 2014'te Knicks'in koçu olmuştu. Birçok kişi Fisher'ın başarılı bir NBA başantrenörü olmak için gereken her şeye sahip olduğuna inanırken, ekiple iki tam sezon bile geçiremediği için, işler bu şekilde sonuçlanmamıştı.



Fisher, Knicks'le geçirdiği süreyi, 40-96 serisiyle tamamlamıştı. Bununla birlikte, Fisher'ın gidişi sonrası takım hiç daha iyiye gitmedi ve 107-233 serisiyle gitmesi bir yana, 2012-13 sezonundan bu yana playofflara da ulaşamadı.