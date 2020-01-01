Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis: "Taraftarlar olmadan, başımızın çaresine bakmamız gerek"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, oyuncuların Orlando'da NBA'in sezon devamı sırasında kapalı kapılar arkasında büyük bir uyum sağlama sürecinden geçmek zorunda kalacağını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, oyuncuların Orlando'da NBA'in sezon devamı sırasında kapalı kapılar arkasında büyük bir uyum sağlama sürecinden geçmek zorunda kalacağını itiraf etti.

Davis, taraftarların yokluğunun "zihinsel" bir mücadele olacağını ve oyuncuların yorgunluk anlarında, ekstra enerjiyi kendilerinin sağlaması gerektiğini söyledi:

"Açıkçası Laker camiası'ndan besleniyoruz. Evimizde de, deplasmanda da. Açıkçası bu süre zarfında onların yanımızda olmaması çok farklı olacak, ama herkes bununla başa çıkacak. Her şeyden çok zihinsel bir şey olacak."

"Kötü bir maç geçiriyorsanız, sizi hareketlendirmeye çalışacak taraftarlar olmayacak. Takımda da dediğimiz gibi, 'kendi enerjinimizi getirmek' zorunda olacağız. Bunu her gece, özellikle de taraftarlar olmadan yaptığımızdan emin olmak zorundayız. Bence takım olarak motive olmuş durumdayız ve kazanmak için kendimizi motive ediyoruz, ama kesinlikle hepimiz için farklı olacak."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal