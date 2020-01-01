Davis: "Taraftarlar olmadan, başımızın çaresine bakmamız gerek"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, oyuncuların Orlando'da NBA'in sezon devamı sırasında kapalı kapılar arkasında büyük bir uyum sağlama sürecinden geçmek zorunda kalacağını itiraf etti.



Davis, taraftarların yokluğunun "zihinsel" bir mücadele olacağını ve oyuncuların yorgunluk anlarında, ekstra enerjiyi kendilerinin sağlaması gerektiğini söyledi:



"Açıkçası Laker camiası'ndan besleniyoruz. Evimizde de, deplasmanda da. Açıkçası bu süre zarfında onların yanımızda olmaması çok farklı olacak, ama herkes bununla başa çıkacak. Her şeyden çok zihinsel bir şey olacak."



"Kötü bir maç geçiriyorsanız, sizi hareketlendirmeye çalışacak taraftarlar olmayacak. Takımda da dediğimiz gibi, 'kendi enerjinimizi getirmek' zorunda olacağız. Bunu her gece, özellikle de taraftarlar olmadan yaptığımızdan emin olmak zorundayız. Bence takım olarak motive olmuş durumdayız ve kazanmak için kendimizi motive ediyoruz, ama kesinlikle hepimiz için farklı olacak."



