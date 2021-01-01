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Davis: "Takım arkadaşlarım, 'Lakers senin takımın' dediler!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşlarının kendisine Lakers'ın "onun" takımı olduğunu söylediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşlarının kendisine Lakers'ın "onun" takımı olduğunu söylediklerini açıkladı.

Silver Screen and Roll'dan Jacob Rude ile Lakers'ın "onun" takımı olma potansiyeli hakkında konuşan Davis, "bunu yapabilecek kapasiteye" sahip olduğunu da belirterek, sorumluluktan çekinmediğini söyledi.

"Bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum. Tabii ki takımda birçok yetenekli adam var; Rondo harika bir lider, LeBron, ben, Russ, Melo.... Ve liderlik yapabilmek için ona uygun bir grup gerekir. Çocuklar bana 'bu senin takımın, senin gittiğin gibi gideceğiz' falan demişlerdi.

Buradaki ilk yılımda olduğu gibi, ama sanırım birkaç adam daha eklemek bu işi çok daha kolay hale getiriyor. Çünkü tüm yük bir adamın üzerine binmemiş oluyor. Maç kazanmak için gerekeni yapabilecek dört, beş, altı adama sahibiz zaten.

Ve günün sonunda hepimiz ortak hedefimize ulaşmak için fedakarlık yapmalıyız, o hedef de şampiyonluk kazanmak."


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