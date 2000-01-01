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Davis, sezonu "Black Mamba" formalarıyla tamamlamak istiyor!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Miami Heat'e karşı NBA Finalleri serisini, "Mamba formaları" ile tamamlamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Miami Heat'e karşı NBA Finalleri serisini, "Mamba formaları" ile tamamlamak istediğini söyledi.

Lakers, bu gece NBA Finalleri'nin 5. maçına, 17. şampiyonluğu Los Angeles'a getirme ve merhum Kobe Bryant'ı onurlandırma şansı ile girecek. Lakers'ın 2019-20 sezonu şampiyonluğu için bir galibiyete daha ihtiyacı var.

Davis, Lakers Daily'den Ryan Ward'a, Lakers'ın Mamba formaları ile namağlup kalmasını istediğini belirtti:

"Sahaya çıkıp yapmamız gerekeni yaparsak, o zaman namağlup kalabiliriz. Bu sezon olan biten her şeyi düşününce, özellikle ekibimiz ve organizasyonumuzla, sezonu Black Mamba formaları ile tamamlamanın her şeye değeceğini düşünüyoruz.

Kobe'nin NBA'deki ve organizasyondaki mirası tabii ki çok özel bir şey ve dediğim gibi, sezonu onun onuruna tamamlamak, dört gözle beklediğimiz bir şey."

Lakers bu playofflarda Black Mamba formalarıyla oynadığı dört maçı da kazanmıştı ve bu maçlardan biri de, Finallerin 2. maçıydı.

Bu gece galibiyet alması durumunda Lakers, 2010'dan bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanacak.


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