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Davis, sezon sonuna kadar Pelicans için parkeye çıkacak

New Orleans Pelicans, takasını istemesine rağmen takas son tarihinde gönderilmeyen Anthony Davis'in sezon sonuna kadar forma giyeceğini bildirdi.

New Orleans Pelicans, takasını istemesine rağmen takas son tarihinde gönderilmeyen Anthony Davis'in sezon sonuna kadar forma giyeceğini bildirdi.

Bildirildiğine göre, NBA yönetimi genel olarak sezonun geri kalan kısmında sağlıklı olmasına karşın maçlara çıkamayacak Davis konusunda endişeliydi.

25 yaşındaki Davis, bir takas talep etmişti ve 18 Ocak'tan bu yana sol parmağındaki "volar plak avulsiyon kırığı" sebebiyle forma giyemiyor.

Lig kaynaklarının ESPN'e verdiği demeçte, son takas tarihi geçtikten sonra, Davis ile Pelicans yöneticileri ve koç Alvin Gentry, Davis'i takıma yeniden katma planını görüşmek üzere bir araya geldi.

Davis, kadroya geri dönmek ve sezonu parkede bitirmek istediğini söyledi.

Davis'in takas talebinde bulunmasından ve takıma 2020'de serbest oyuncu olarak ayrılacağını bildirmesinden ötürü, Davis'in kenarda oturarak sağlığını korumasını sağlamak gibi düşünceler olduğu da iddia edildi.




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