NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



KINGS 131-110 PISTONS



Sacramento Kings, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 131-110 mağlup etti.



Dört oyuncunun 20 sayı barajını geçtiği Kings'te, Domantas Sabonis 37 sayı, 10 ribaund ve 13 asist kaydederek bu sezonki dokuzuncu triple-double'ına imza attı. Keegan Murray 13/17 şut isabetiyle 32 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 blok kaydederken, De'Aaron Fox 26 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla, Malik Monk ise 20 sayı, 2 ribaund, 9 asist ve 2 blokla oynadı.



Pistons'ın Cade Cunningham'sız (diz sakatlığı) oynadığı ilk maçında Bojan Bogdanovic, 10/14 şut isabetiyle 26 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma kaydetti. Jaden Ivey 22 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ekledi.



TIMBERWOLVES 113-92 MAGIC



Minnesota Timberwolves, Amway Center'da Orlando Magic'i 113-92 yendi.



Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 28 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla takımı galibiyete taşıyan isim oldu. Rudy Gobert 21 sayı, 12 ribaund ve 3 blok kaydederken, Anthony Edwards sakatlığı nedeniyle sınırlı kaldı ve 26 dakikada yalnızca 6 sayı bulabildi.



Moritz Wagner benchten 21 sayı ve 8 ribaundla oynayarak, Magic'in en skorer ismi oldu. Jalen Suggs 20 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynarken, Paolo Banchero 18 sayı kaydetti.



KNICKS 112-84 TRAIL BLAZERS



New York Knicks, Madison Square Garden'da Portland Trail Blazers'ı 112-84 mağlup etti.



OG Anunoby, Knicks'e 23 sayıyla liderlik etti. Julius Randle 20 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 1 blokla oynarken, Quentin Grimes 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 3 top çalma kaydetti.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 21 sayıyla mücadele ederken, Anfernee Simons 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.



GRIZZLIES 120-103 MAVERICKS



Memphis Grizzlies, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 120-103 devirdi.



Desmond Bane, 32 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle Grizzlies'e liderlik etti. Marcus Smart 23 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Xavier Tillman ve Ziaire Williams 14'er sayı buldular.



Mavericks tarafında Kyrie Irving, 33 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 4 top çalma ve 1 blokla mücadele ederken, Luka Doncic ise 31 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



LAKERS 132-131 RAPTORS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 132-131 mağlup etti.



Anthony Davis, 13/17 şut isabetiyle kaydettiği sezon rekoru 41 sayının yanı sıra, 11 ribaund ve 6 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. LeBron James 22 sayı, 5 ribaund ve 12 asistle oynarken, Austin Reaves 11 sayı, 3 ribaund ve 7 asist kaydetti.



Raptors'ta Scottie Barnes 26 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 2 blokla mücadele etti. Pascal Siakam 25 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynarken, RJ Barrett 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla, Immanuel Quickley ise 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.





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