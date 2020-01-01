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Davis, sezon başlangıcında oynamayı planlıyor!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, geçtiğimiz hafta bir hazırlık maçı sırasında gözünü yaralamasına rağmen, bu gece LA Clippers'a karşı oynamayı planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, geçtiğimiz hafta bir hazırlık maçı sırasında gözünü yaralamasına rağmen, bu gece LA Clippers'a karşı oynamayı planladığını söyledi.

Davis'in gözü, Michael Carter-Williams'ın yanlışlıkla parmağının girmesiyle darbe almıştı.

Geçtiğimiz gün koruyucu gözlük ile antrenmana katıldıktan sonra Davis, "Bu gece buradaki doktorlardan biri tarafından tekrar değerlendirilip, onlardan bir güncelleme alacağım. Oynamam için, planım bu şekilde." şeklinde konuştu.

Davis, Clippers'a karşı koruyucu gözlük takması gerektiğini düşünmediğini, ancak maçtan önce bir deneme çalışması yapmak istediğini söyledi.

Davis'in koruyucu gözlüklü hali, ayrıca sosyal medyada Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'a benzetildi.


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