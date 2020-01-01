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Davis serbest kalıyor, tekrar imza atması bekleniyor!

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, serbest oyuncu olmak için, anlaşmasının son yılındaki 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, serbest oyuncu olmak için, anlaşmasının son yılındaki 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetti.

20 Kasım Cuma günü serbest oyuncu dönemi başladıktan sonra, Davis'in Lakers ile yeni ve kazançlı bir anlaşma yapmasının beklendiği kaydedildi.

Lakers ile şampiyonluk yaşadığı geçtiğimiz normal sezonda maç başına 26.1 sayı, 9.3 ribaund ve 2.3 blok ortalamaları ile kariyerinde dördüncü kez All-NBA birinci takımına seçilen AD, ayrıca kariyerinde ikinci kez savunma ilk beşine de seçilmişti.


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