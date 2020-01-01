Davis: "Schröder, Lakers'ın daha çok koşmasını istiyor"

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, Lakers'ın hücum tarafında daha hızlı oynamasını istediği ortaya çıktı.



Takımın süperstarı Anthony Davis, Lakers Nation'a yaptığı açıklamada, Schröder'in kendisine takımın hücumda "daha fazla koşması" gerektiğini söylediğini belirtti:



"Dennis hızı arttırdı. Koşmak istiyor. Maçtan sonra, 'Daha çok koşmalıyız abi. Koşmak istiyorum ben.' demişti. Kendisi boyalı alana girebiliyor, bunu ekibimize getirmesinin yanında savunmacı olarak da sahanın öbür ucundan çalışmaya başlıyor."



Schröder, sezon açılışında LA Clippers'a karşı alınan yenilgide (116-109) 14 sayı (5/15 şut), 12 ribaund ve 8 asist kaydederek, ekiple ilk maçında triple-double yapmaya oldukça yaklaşmıştı.



Schröder ve Lakers bu gece Noel maçları programında, Dallas Mavericks ile karşılaşacak.



