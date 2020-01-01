Davis: "Schröder, Lakers için harika bir hamle oldu"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın Oklahoma City Thunder'dan takas yoluyla Dennis Schröder'i alması konusunda düşüncesini açıkladı.



Davis, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e, Schröder'in Lakers için harika bir katkı olduğuna ve sahanın her iki tarafında da takım için fark yaratacağına inandığını söyledi:



"LeBron'la birlikte Schröder'ın ve Lakers'ın almaya karar verdiği diğer adamların, harika hamleler olduğunu düşünüyorum. Kendisi herhangi bir yılda kolayca Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanabilirdi. CP'nin (Chris Paul) ve Shai'ın (Gilgeous-Alexander) yanında harika oynamıştı.



Sert bir oyuncu, bu yıl iyi şut atmıştı, boyalı alana girebiliyor, adamları bulabiliyor ve çok da rekabetçi. Bence bu iyi bir hamleydi, Los Angeles Lakers için iyi bir işe alım oldu."



Schröder önceki sezon Thunder'da 18.9 sayı, 3.6 ribaund ve 4 asist ortalamaları ile oynamıştı.



Davis ise Lakers ile olan mevcut sözleşmesinden vazgeçmişti ve şimdi serbest oyuncu piyasaına girecek. Yıldız oyuncunun, önümüzdeki hafta ekiple yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.



