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"Davis, Schröder'ın oyun kuruculuğundan memnun değildi" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, eski Lakers guardı Dennis Schröder'in oyun kuruculuğu konusunda "biraz hayal kırıklığına uğradığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, eski Lakers guardı Dennis Schröder'in oyun kuruculuğu konusunda "biraz hayal kırıklığına uğradığı" iddia edildi.

Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre Davis, Alman point guardın kendisi için indirdiği paslardan pek memnun değildi:

"Lakers'ın 2020-21 sezonundaki sıkıntılarından bazılarına aşina olan bir NBA kaynağına göre Davis, sırtı dönük oynadığında Dennis Schröder'ın kendisi için oluşturduğu pozisyonlardan, bir sene öncesinde Rajon Rondo'nunkilere kıyasla pek memnun değildi ve hayal kırıklığı yaşıyordu."

Davis, geçtiğimiz sezon 2013-14 sezonundan bu yana bireysel olarak en kötü yılını geçirmişti. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, maç başına 21.8 sayı, 7.9 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.


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