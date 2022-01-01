Davis: "Sanırım çok maç kaçırdım diye All-Star olamadım"

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, bu sezon All-Star seçilmemesinin sebebini kaçırdığı maç sayısına bağladı.



Sezonda 23.6 sayı, 9.9 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamasına rağmen, Davis bu yıl All-Star seçilmemişti ve Lakers yıldızı, bunun kaçırdığı maç miktarı nedeniyle olduğunu iddia etti.



AD ayrıca, All-Star haftasonunun bir parçası olmayacağı için, eşinin oldukça mutlu olduğunu da sözlerine ekledi:



"Sanırım kaçırdığım maç sayısı yüzünden All-Star olamadım. Ama eşimin, onunla vakit geçireceğim için mutluluktan havalara uçtuğunu biliyorum."



Davis bu sezon, sol dizindeki iç yan bağ burkulması (17 maç), aynı dizindeki ağrı (iki maç), sağ el bileğindeki ağrı (bir maç) ve KOVID-19'den bağımsız olan grip benzeri semptomlar (bir maç) dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle 20 maç forma giyememişti.



