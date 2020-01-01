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Davis: "Þampiyonluk þansýmýz daha da yükseldi"

Los Angeles Lakers süperstarý Anthony Davis, Los Angeles Lakers'ýn þampiyonluk þansýnýn, verilen ara sayesinde arttýðýný söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarý Anthony Davis, Los Angeles Lakers'ýn þampiyonluk þansýnýn, verilen ara sayesinde arttýðýný söyledi.

Davis, þu ifadeleri kullandý:

"Aslýnda, sanýrým hepimiz dinlendik ve hepimiz oynamaya hazýr olduðumuz için þansýmýz daha yüksek. Bilakis, þansýmýz yükseldi ve olay kimin daha fazlasýný istediðinde bitecek."

Omuz, dirsek ve kuyruk kemiði sakatlýklarý nedeniyle sekiz normal sezon maçýný kaçýrmýþ olan Davis, tamamen iyileþtiðini açýkladý.

"NBA'in durduðu zamana kadar devam eden bazý sakatlýklarý zamana býrakmak, iyileþmem, toparlanmam ve kendimin en iyi versiyonuna geri dönmem açýsýndan iyi oldu. Yüzde 100 saðlýklý hissediyorum. Hissetmiyorum, yüzde 100 saðlýklýyým. Hazýr gibi hissediyorum. Baþlamaya hazýrým."

Davis, dinlenme sürecinin, geçmek bilmeyen sakatlýklarýn iyileþmesinde önemli olduðunu da sözlerine ekledi.


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