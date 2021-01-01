Davis: "Rakiplerin böyle ısınmasına izin veremeyiz!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, San Antonio Spurs'u üst üste ikinci galibiyetinden sonra konuştu.



Davis ve Lakers, Spurs'ü 109-103 mağlup ederken, zayıf savunmalarını mükemmel hücumlarıyla telafi etmeyi başardılar.



Davis maçta 34 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynarken, LeBron James triple-double performansı ortaya koydu.



Davis maçtan sonra Lakers'ın galibiyetinin arkasındaki sebebi açıkladı:



"Çemberde basket bulabilmemiz. Benle Bron'ın ikili oyunları çok etkili. Savunmayı zor durumda bırakıyoruz, zaten adam harika bir pasör. Ya da bazen üçlük atıyor, topu bana veriyor, ya da topsuz alandaki adamı görüyor. Ben ve Dennis (Schröder) da maça iyi başlamıştık. Oyunun ilerleyen safhalarında ikili oyunlar yaparak, savunmadan nasıl faydalanabileceğimizi görüyoruz ve rakibi sevmedikleri rotasyonlara girmeye zorlayarak, şutlarımızın girmesini umuyoruz."



"BÖYLE ISINMALARINA İZİN VEREMEYİZ"



Aynı takıma karşı arka arkaya oynanan maçların zorluğu hakkında, Davis bu duruma takımca aşina olarak, daha iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağladığına inanıyor.



AD, ilk yarıda kendisinin ve Lakers'ın savunmasını da şöyle eleştirdi:



"Evvelsi gece ikna edici bir galibiyet almıştık. Tıpkı bir playoff serisinde olduğu gibi, ikinci üst üste gecede kolayca kazanamayacağımızı biliyoruz. Rakip çok iyi başladı, rahat etmelerine izin verdik. Savunmamız yoktu. İkinci çeyrekte biraz daha iyiydi, ancak ilk yarıda çoğunlukla kötüydü."



Davis ayrıca Lakers'ın Spurs'e karşı yaptığı gibi bir takımın üç sayı çizgisinden ivme kazanmasına izin veremeyeceğini de sözlerine ekledi:



"Sanırım %38'le üçlük attılar. Tabii, maç sonunda attıkları üçlüklerle yüzdeleri düşmüştü. Ama iyi şut attılar ve rakip takımların üçlük çizgisinden böyle rahat etmelerine izin veremeyiz. Bu gece kazanmak için yeterli şeyleri yaptık. Halen birbirimizi öğreniyoruz, her şeyi anlamaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken maç kazanabiliyorsak, bu her zaman iyidir."



