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Davis: "Pelicans'daki son dönemimde, şevkimi kaybetmiştim.."

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'a takas olmadan önceki sürede New Orleans Pelicans ile oynamak veya antrenman yapmak istemediğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'a takas olmadan önceki sürede New Orleans Pelicans ile oynamak veya antrenman yapmak istemediğini itiraf etti.

Davis, Lakers ile takasına yakın olan zamanda, Pelicans ile sıkıntı ve mutsuzluk yaşıyordu ve bu da her gün işe gitme olanağı üzerinde etkili oluyordu.

Davis, SB Nation'dan Preston Ellis'e şunları söyledi:

"Antrenmana gitmek veya oynamak istemiyordum. Çok şey olup bitiyordu, içimde artık o kadar sevinç yoktu. Taraftarlarla ve medyayla uğraşmak çok fazla gelmişti. Çok iyi bir ruh halinde değildim.

Her güne lanetle uyanıyordum. Sezonun bitmesi için sabırsızdım. Bu tarz şeyler olmuştu. İnsanların 'AD, seni hain!' dediklerini duyduğumda, aklımdan'Ne? Neler yaşadığımı bilmiyorsun' diye geçiriyordum.

Her şey bir anda üzerimde geliyordu ama etrafımda, 'Onların dediklerini takma. Kendin ve ailen için en iyisini yapıyorsun' diyen harika takım arkadaşlarım, menajerim ve ailem vardı."


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