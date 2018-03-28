Davis: "Pelicans acaba gerçekten de arkamda mı?"

New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis, takas söylentilerinde adının geçmesi sonrası, takımının kendi arkasında olup olmadığını merak ettiğini söyledi.



Ligdeki en iyi oyunculardan biri olan Davis, Pelicans ekibinin merkezinde yer almasına rağmen takas söylentilerinin temel dayanak noktası oluyordu. Geçtiğimiz yaz Kyrie Irving takasının ardından, Celtics'in söylentilere göre "gözleri Davis"e eğilmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, bir röportaj için AD ile oturmuştu ve Davis, takas söylentileri hakkında konuşmaya başladı ve Pelicans yöneticisi Dell Demps'in kendisine "Boston aradı, ancak hiçbir şey olmayacaktı" dediğini söyledi.



Takım arkadaşı DeMarcus Cousins da dahil olmak üzere bazı süperstar arkadaşlarının takaslandığını görünce, Davis takımın arkasında olup olmadığını merak ettiğini belirtti:



"Aynı zamanda, organizasyonların oyunculara nasıl davrandığını da görüyorsunuz. Isaiah Thomas. DeMarcus Cousins bana Kings'in kendisini takas etmeyeceğini söyledi, ancak takasladılar. Isaiah, Celtics'i Doğu Konferansı finallerine taşıdı ve onu da takasladılar.



Bu sizde merak uyandırıyor: Bu organizasyon gerçekten de arkamda mı? Ben bu organizasyona sadıktım. Burayı seviyorum. Bu takımı çok seviyorum. Bence doğru yönde ilerliyoruz. DeMarcus, Rondo, bize yardım eden bazı oyuncular var, ancak insanlar bizi kazanma konusunda yargılıyor. Ve ben de kazanmak istiyorum."



