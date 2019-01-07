Davis: "Oyunun en iyi oyuncusuyum"

Anthony Davis, bu yaz döneminde "süpermaksimum" kontratı alıp almayacağına dair "beklemeli ve ne olacağını görmeliyim" şeklinde konuştu.
Bu sezon beş yıllığı 239 milyon dolarlık bir teklif alabilecek olan Davis, "Beklemeli ve ne olacağını görmeliyim. Geleceği tahmin edemiyorum." şeklinde konuştu ve geleceği hakkında bu kadar çok spekülasyon sonrası duygularını nasıl kontrol edebildiği sorulunca, şu yanıtı verdi: "Medyaya, şöhretlere ve spot ışıklarına kapılmıyorum. Bu benim karakterim değil, ben öyle biri değilim. Hiç olmadım. Kendimi hiç kötü bir şekilde ifade etmedim. Asla yalnızca kendim için endişelenen bir adam olmadım. Etrafımda olan insanlar, ailem, arkadaşlarım, etrafımdaki herkes duygularımı kontrol etmem konusunda emin oldular. Dürüst olmak gerekirse, yetiştirilme şeklim böyleydi."
Ancak Davis, kendisini bir yıldız olarak görüyor: "Elbette. Oyundaki en iyi oyuncu olduğumu hissediyorum. Bu ligde kendimi kesinlikle bir yıldız olarak görüyorum. Bu konuda hiçbir sorgum yok. Çıkıp bunu söylemek zorunda değilim. Oyunum benim adıma konuşuyor."