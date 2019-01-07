Davis: "Oyunun en iyi oyuncusuyum"

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Anthony Davis, bu yaz döneminde "süpermaksimum" kontratı alıp almayacağına dair "beklemeli ve ne olacağını görmeliyim" şeklinde konuştu.Bu sezon beş yıllığı 239 milyon dolarlık bir teklif alabilecek olan Davis, "Beklemeli ve ne olacağını görmeliyim. Geleceği tahmin edemiyorum." şeklinde konuştu ve geleceği hakkında bu kadar çok spekülasyon sonrası duygularını nasıl kontrol edebildiği sorulunca, şu yanıtı verdi:Ancak Davis, kendisini bir yıldız olarak görüyor: