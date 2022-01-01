Davis nasıl kendine geldi?: "Benden istenen AD olmalıydım..."

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Anthony Davis, yakın zamanda tekrar forma girmesi hakkında konuştu.



Sakatlığından döndüğünden beri oldukça iyi oynayan Davis, son beş maçında 29.2 sayı, 13.2 ribaund ve 2.8 blok ortalamaları tutturdu.



Davis, sezon başında "takıma olması gerektiği kadar yardım etmediğini" itiraf ederek, diz sakatlığı nedeniyle parkelerden uzakta geçirdiği zamanın kendisine "basketbol uzaklaşmasına ve kendi kendini değerlendirmesine" olanak tanıdığını belirtti:



"Bu yılın başlarında rakamlarım biraz yakın olsa da, kendim gibi hissetmiyordum ve takıma maç kazanmamız adına yeterince yardımcı olamıyordum. Bunu da üstleniyorum. Ve diz sakatlığı olduğunda, basketbolda biraz uzaklaşıp kendimi değerlendirebilme şansı buldum.



Diğer adamlara bakmaktan ziyade, aynaya bakıp benim nasıl daha iyi olabileceğimi değerlendirdim ve taraftarların takımlarında istedikleri AD olmaya odaklanmayı kendime görev edindim.



Döndüğümden beri yapmaya çalıştığım şey de bu. Kimle oynarsak oynayalım, takımımız için o istenen adam olmak durumundayım. Ve son zamanlarda da böyleyim. Bunun maçlara yansıdığını da görebiliyorsunuz.



Savunma tarafında benden beslendiklerini ve buna göre daha çok enerji ve çaba sarf ettiklerini de biliyorum. Bu yüzden her maç onlar için aynı kişi olmaya çalışıyorum. Umarım bu çabalar her gece galibiyetlerle sonuçlanır."



Lakers, Batı Konferansı'nda 26-28'lik derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor.



