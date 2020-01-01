Davis: "Markieff, bana hep 'dünyanın en iyisi sensin' der!"

Morris, daha sonra bu ifadesi bazı yerlerden şaşkınlıkla karşılanınca, söylediğine şu şekilde açıklık getirmişti:



"Haha LeBron'un da en iyi oyuncu olduğunu söylemiştim. En iyi iki oyuncu bizde!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı Markieff Morris'in kendisine her zaman "dünyanın en iyi oyuncusu" olduğunu söylediğini belirtti.Davis, Miami Heat'e karşı NBA Finalleri serisinin 1. maçından sonra, takım arkadaşı Morris'ten büyük bir övgü almıştı.Morris, Davis'i dünyanın en iyi oyuncusu olarak nitelendirmişti ve Lakers yıldızı, Markieff'in kendisine verdiği güveni takdir ettiğini belirtti:Davis, 1. maçta 34 sayı atmış ve Lakers'ın Miami Heat'i 98-116 domine etmesine yardımcı olmuştu.2. maç bu gece, TSİ 04.00'te oynanacak.