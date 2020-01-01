Davis: "Markieff, bana hep 'dünyanın en iyisi sensin' der!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı Markieff Morris'in kendisine her zaman "dünyanın en iyi oyuncusu" olduğunu söylediğini belirtti.
Davis, Miami Heat'e karşı NBA Finalleri serisinin 1. maçından sonra, takım arkadaşı Morris'ten büyük bir övgü almıştı.
Morris, Davis'i dünyanın en iyi oyuncusu olarak nitelendirmişti ve Lakers yıldızı, Markieff'in kendisine verdiği güveni takdir ettiğini belirtti: "Geçen bir makale gördüm: Kieff, LeBron bizde olmasına rağmen, en iyi oyuncu olduğumu düşündüğünü söylemiş. Bunu bana her maçtan önce söyler. Kieff, bu takımda oynadığından beri her maç, sahaya çıkmadan önce "Dünyanın en iyi oyuncususun" der."
Davis, 1. maçta 34 sayı atmış ve Lakers'ın Miami Heat'i 98-116 domine etmesine yardımcı olmuştu.Morris, daha sonra bu ifadesi bazı yerlerden şaşkınlıkla karşılanınca, söylediğine şu şekilde açıklık getirmişti:
"Haha LeBron'un da en iyi oyuncu olduğunu söylemiştim. En iyi iki oyuncu bizde!"
2. maç bu gece, TSİ 04.00'te oynanacak.