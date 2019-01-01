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Davis: "LeBron'u, geldiğimden beri hiç 'kızgın' görmedim"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'a katıldığından beri takım arkadaşı LeBron James'i hiç üzgün veya "kızgın" görmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'a katıldığından beri takım arkadaşı LeBron James'i hiç üzgün veya "kızgın" görmediğini açıkladı.

2019 yazında Lakers ile anlaşma imzalayan Davis, James'in "her zaman mutlu" olduğunu söyledi:

"Her zaman mutludur. LeBron'u hiç kızgın görmedim, hep mutludur. Ama öte yandan, basketbol konusunda da çok kararlı ve çalışkandır. Yani bir dengesi var. Ve denge çok önemli.

Bu iş alanında olduğumdan ötürü öğrendiğim bir şey de, hayatın olayının denge olduğudur. Genel olarak denge içinde olmanız gerekir. Ben, iş üzerindeyken tamamen odaklı biriyimdir. Antrenmanda veya bir maçta sahada olduğumda, günümün iki, üç saatini yaptığım işe adarım. Ama oynamadığım zamanlarda da hayatımın tadını çıkarırım."

Davis ve James, Lakers'ı 2020'de, tarihinin 17'nci NBA şampiyonluğuna taşımışlardı.


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