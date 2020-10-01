Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis: "LeBron'la, dokuz Final daha oynamak istiyorum!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LeBron James ile dokuz NBA Finaline daha çıkmayı planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LeBron James ile dokuz NBA Finaline daha çıkmayı planladığını söyledi.

LeBron, 2010'da Miami Heat'e katıldığında, yedi şampiyonluktan fazlasını kazanabileceklerini iddia etmişti. James, 2014'te Cleveland Cavaliers'a dönmeden önce Heat ile dört kez Finallere yükselmiş, iki şampiyonluk kazanmıştı.

Kariyerinin ilk Finalleri'nde boy gösteren Davis, kendisinin ve James'in bu on yıllık dönemin her senesinde Final serisine ulaşabileceğine inanıyor:

"LeBron'un her gün ortaya koyduğu çalışmayı ve yaptığı hazırlığı gördüğünüzde, neden 10 kez Final oynadığını anlıyorsunuz. Asla durmuyor. Bu adamı, umuyorum ki dokuz final serisi için daha takip etmeyi planlıyorum. Hepimiz bunun için hazırız. Ben ne istediğimi biliyordum. Onun sahip olduğu şeyi istiyordum."

Davis şu anda 27 yaşında, James ise Aralık ayında 36 yaşına girecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal