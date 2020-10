Davis: "LeBron'la, dokuz Final daha oynamak istiyorum!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LeBron James ile dokuz NBA Finaline daha çıkmayı planladığını söyledi.



LeBron, 2010'da Miami Heat'e katıldığında, yedi şampiyonluktan fazlasını kazanabileceklerini iddia etmişti. James, 2014'te Cleveland Cavaliers'a dönmeden önce Heat ile dört kez Finallere yükselmiş, iki şampiyonluk kazanmıştı.



Kariyerinin ilk Finalleri'nde boy gösteren Davis, kendisinin ve James'in bu on yıllık dönemin her senesinde Final serisine ulaşabileceğine inanıyor:



"LeBron'un her gün ortaya koyduğu çalışmayı ve yaptığı hazırlığı gördüğünüzde, neden 10 kez Final oynadığını anlıyorsunuz. Asla durmuyor. Bu adamı, umuyorum ki dokuz final serisi için daha takip etmeyi planlıyorum. Hepimiz bunun için hazırız. Ben ne istediğimi biliyordum. Onun sahip olduğu şeyi istiyordum."



Davis şu anda 27 yaşında, James ise Aralık ayında 36 yaşına girecek.